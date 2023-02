Ontbijten met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: "Moet het zo rigide rond stikstof? Moet de Vlaamse landbouw kapot?"

"De Vlaamse landbouw gaat eronderdoor", waarschuwt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in het wekelijkse zaterdaginterview met VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck in "De ochtend" op Radio 1. Hij is erg kritisch over hoe de Vlaamse regering de stikstofcrisis aanpakt. En ook de federale regering krijgt een stevige veeg uit de pan, maar dan over asiel en migratie. "Je moet asielbedriegers niet op hotel zetten, maar op een vliegtuig."