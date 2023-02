Video van verlaten ziekenhuis in Maaseik blijken oude beelden te zijn

De beelden zijn op TikTok al 181.000 keer bekeken. Naast leegstaande kamers en opbergruimtes krijg je ook verschillende mappen met dossiers te zien. Inwoners uit Maaseik reageren bezorgd, omdat die dossiers met privé-info zomaar achtergelaten worden en niet veilig bewaard worden of vernietigd.

Maar burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) verduidelijkt dat het niet om medische dossiers gaat. “De dossiers zijn niet van het oude ziekenhuis, maar van onze vrijwilligers van het documentatiecentrum dat voorlopig nog in het oude rusthuis gevestigd is. Voor die vrijwilligers is er een verhuizing gepland in de nabije toekomst”, zegt hij.

“Omdat het oude rusthuis met een gang verbonden is met het nieuwe ziekenhuis, vermoed ik dat de mensen die het filmpje maakten via die verbindingsgang bij de bureaus van het documentatiecentrum zijn uitgekomen. Ik ben overigens recent nog in

het oude ziekenhuis geweest en daar heb ik geen enkele bureau meer

aangetroffen.”