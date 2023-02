Petitie gestart tegen circulatieplan in Anderlechtse wijk Goede Lucht

De inwoners van de "Goede Lucht" zijn duidelijk de hetze rond het Good Move-circulatieplan in de Anderlechtse wijk Kuregem niet vergeten. Na twee maanden van implementatie en hevig protest trok de gemeente het plan er vorig jaar weer in. "Na de wijk Kuregem in Anderlecht heeft de schepen van mobiliteit en openbare werken, Susanne Müller-Hübsch (Ecolo-Groen), de wijk Goede Lucht in het vizier!," klinkt het in de petitie. "Haar plan is om het verkeer te regelen in een wijk waar het niet bestaat en waar de bewoners zullen vastzitten in eilanden met slechts één in- en uitgang."