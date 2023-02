Redactieraad RTBF klaagt gebrek aan welzijn op werkvloer aan na zelfdoding ex-collega

Een dag later heeft de redactieraad een algemene vergadering samengeroepen waarop 150 journalisten aanwezig waren. Daar heeft iedereen zijn angst kunnen verwoorden en zijn ook tientallen getuigenissen naar voren gebracht over een gebrek aan welzijn, over lijden en over agressie op de werkvloer.

"Er zijn nog andere Alains (de journalist die zelfdoding pleegde, red.) op de redactie", schrijft de redactieraad. "Te veel collega's storten in. Wat volgens ons geïsoleerde noodgevallen waren, blijkt in realiteit een disfunctioneel model te zijn." De redactieraad kan naar eigen zeggen niet blind blijven voor de tekenen van wanhoop die ze tijdens de algemene vergadering heeft gezien.

Na een unanieme stemming eist de redactieraad van de RTBF dat die dringend de besluitvormingsstructuren en het personeels­beleid herbekijkt. Er wordt meer respect, meer luisterbereidheid en meer welwillendheid voor de redactie geëist. Werknemers moeten beter ondersteund worden, ook als ze na een burn-out weer aan de slag gaan.