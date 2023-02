Restauratie van door storm vernielde kerktoren in Asse is nog niet voor meteen

De kerkfabriek van Asse diende ondertussen al een dossier in dat moet leiden tot de restauratie van de toren. Er wordt geopperd om met een doorzichtige dakbedekking te werken, die de stalen structuur zichtbaar houdt. Maar de kans is klein dat dat zal gebeuren, want de kerk is beschermd als monument. Ze moet dus in haar oorspronkelijke staat bewaard worden.

Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, bevestigt dat er een dossier werd ingediend, maar dat er nog geen concrete timing is voor een eventuele restauratie. Pas begin juni moet duidelijk worden of er subsidies komen voor de herstelling van de kerktoren van Asse.