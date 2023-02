Actrice en lupuspatiënt Selena Gomez zet bodyshamers op hun plek: "Ga weg, ik zou liever gezond dan slank zijn"

In 2014 kreeg de Amerikaanse zangeres en actrice Selena Gomez (30) te horen dat ze lijdt aan de auto-immuunziekte lupus. Sindsdien is ze altijd openhartig geweest over de aandoening en wat die met haar doet.

Zo onderging Gomez in 2017 een levensnoodzakelijke niertransplantatie waar ze uitgebreid over heeft gepraat. Ook in haar documentaire "Selena Gomez: my mind and me" uit 2022 vertelt ze over haar mentale en fysieke moeilijkheden.