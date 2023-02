Sociaal tarief voor 400.000 gezinnen wordt niet uitgefaseerd, maar verdwijnt volledig in juli

Het was de bedoeling dat die groep in het tweede kwartaal van dit jaar nog 75 procent van het tarief zou krijgen. In het derde kwartaal zou dat cijfer dalen naar 25 procent, om dan vanaf het vierde kwartaal volledig uit te doven.

Op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) valt te horen dat die uitfasering technisch moeilijk bleek. Daarom stuurt het kernkabinet, na overleg met de energieleveranciers, het ritme van de uitfasering bij. Iedereen die er recht op heeft, blijft in het tweede kwartaal 100 procent het sociaal tarief genieten, maar nadien loopt het volledig af.