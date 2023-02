Spontane actie op Brussels Airport bij bagageafhandelaar Aviapartner 

"Op dit moment is een personeelsvergadering aan de gang om de situatie te bespreken. We verwachten dat de directie naar het terrein komt om de problemen te bespreken en oplossingen te vinden. We rekenen erop dat het ongetwijfeld drukke zomerseizoen er beter uit zal zien dan vorig jaar, toen de werkdruk moordend was. Met alle gevolgen van dien voor de passagiers."



Hoelang de staking vandaag nog duurt, hangt volgens Vanden Eynde af van de inspanningen van de directie. Hij vreest in ieder geval dat dit niet de laatste spontane actie zal zijn.