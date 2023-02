"Vlaamse partijen staan voor 'Marrakech-scenario'": hoe de stikstofcrisis de Vlaamse regering verlamt

"Dit heeft een groot déjà-vugehalte", stelt ook politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) over de crisis - of is het toch maar een crisette? - in de Vlaamse regering. "Dit doet denken aan de crisis rond de Septemberverklaring, toen er geen akkoord was over de begroting. Nu staan dezelfde partijen tegenover elkaar - Open VLD en de N-VA tegenover CD&V. En ook de reden voor het vastlopen van het overleg is hetzelfde: weer die profileringsdrang."