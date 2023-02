Honderden inwoners van Aarschot maken een stippellijn tegen pesten

Achteraf kon iedereen terecht in Park Schoonhoven voor een STIP IT-dag. Met springkastelen, een antipestspel en vormingen voor animatoren was er geen gebrek aan entertainment. Francesco en Lotte van #LikeMe sprongen zelfs even het podium op voor een optreden. Verder was er een foodtruckfestival waar iedereen terecht kon voor een hapje en een drankje.