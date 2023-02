Tattoo Freedom in Mechelen houdt tattoomarathon ter voordele van Bosnische zwerfhonden 

Tattooshop Tattoo Freedom in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen organiseert dit weekend een tweede tattoomarathon ter voordele van een hondenasiel in Bosnië. "Vorig jaar hielden we al eens een marathon. Met de opbrengst daarvan zijn we met negen mensen naar Brčko getrokken. Op iets meer dan een week tijd hebben we toen een asiel gemaakt voor 18 honden", vertelt Marc Willems van Tattoo Freedom trots.