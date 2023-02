Drie mensen na 296 uur levend onder puin gevonden in Turkije, een van hen sterft luttele minuten later

In een laatste officiële balans is sprake van 39.372 dodelijke slachtoffers in Turkije alleen al. Ook in Syrië stierven duizenden mensen. De overlevingskansen lijken inmiddels minder groot in de buurt van het epicentrum, meer noordelijk, in de bergachtige regio's als Kahramanmaras. In de regio's Elbistan en Adiyaman ligt er sneeuw en daalt de temperatuur zelfs tot -15 graden 's nachts.