Kunstvlechtwerken duiken op verschillende plaatsen op in de Westhoek

Het kunstwerk in Wijtschate is een voorproefje van wat het provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen willen doen. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberge (Vooruit): "Straks duiken nog kunstwerken op in de ruime regio in en rond de Westhoek: van Wervik tot Nieuwpoort, en van Poperinge tot Hooglede. Het gaat om meer dan 20 werken, gemaakt door zes kunstenaars. Zij brengen verdwenen oorlogssporen weer tot leven met natuurlijke materialen, gaande van wilgentenen en hout, tot was en staal. Het worden unieke herinneringen aan plaatsen, waar een goeie 100 jaar geleden gesneuvelden lagen begraven, waar gewonden werden verzorgd of waar tramsporen liepen om soldaten te bevoorraden. Deze landschapskunst maakt het verhaal van het onzichtbaar landschap opnieuw zichtbaar.”