Meer dan 90 Vlaamse musea zetten met Krokuskriebels de deuren open voor Vlaamse gezinnen: Focus van elfde editie op gezinnen waarvan iemand beperking heeft  

Ook aan gezinnen die niet tot in een museum geraken, is gedacht volgens de projectcoördinator. "Samen met Bednet hebben we ook een beperkt aantal digitale activiteiten op poten gezet. We hebben veel geleerd van de digitale editie tijdens corona. Met die ervaring in het achterhoofd beseften we dat niet iedereen naar het museum kan komen. Door dat digitale verhaal vergeten we hen niet."

Voor meer informatie en een volledig overzicht van de activiteiten kan je op deze website terecht.