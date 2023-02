Aalst maakt zich klaar voor drie dagen carnaval: "We gaan door het dak, maar het wordt wel veilig"

Bovendien is de feestzone hermetisch afgesloten. Betonblokken en vrachtwagens van de stadsdiensten zullen de doorgang versperren. En de politie zal systematisch identiteitscontroles uitvoeren.



"Uit het uitgaansleven weten we dat sommigen zich bewapenen met messen. In het verleden hebben we al steekpartijen meegemaakt en dat willen we vermijden", maakt burgemeester D'Haese duidelijk. "Dit is het meest beveiligde carnaval ooit."