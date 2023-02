Vrijwilligers planten voedselbos naast woonzorgcentrum in Heverlee: "Vooral bedoeld om mensen samen te brengen"

Het bos heeft nu tijd nodig om te groeien, maar ondertussen hebben Erik Vanleeuw, de coördinator van het project, en zijn team grote plannen. "We maken van de oude omwalling een vreugdemuur met gedichten", vertelt hij. "Het pad door het toekomstige bos moeten we nog egaliseren zodat de bewoners van het rusthuis erover kunnen met een rollator. Terwijl de planten groeien, kunnen we ook lezingen of bijeenkomsten organiseren. Waarom niet? Uiteindelijk is het belangrijkste dat we mensen uit de buurt en de bewoners van het rusthuis samenbrengen."