Afrit 1 in Merksem vanaf vandaag ook gesloten voor verkeer afkomstig uit de Noorderkempen en Nederland 

Zondagochtend 19 februari 8.00 uur is de afrit 1 of "afrit Merksem" van de Antwerpse ring onherroepelijk afgesloten voor verkeer afkomstig van de Noorderkempen en Nederland. Volgens bouwheer Lantis is het afsluiten noodzakelijk om de werken op de locatie veilig te laten verlopen.