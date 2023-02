"All quiet on the western Front" wint zeven BAFTA's, waaronder die voor beste film

"All quiet on the Western front" is een film over Wereldoorlog I, gebaseerd is op het boek van Erich Maria Remarque uit 1929 en geregisseerd door de Duitse regisseur Edward Berger. De film geeft een beeld van de Eerste Wereldoorlog vanuit het Duitse perspectief, door de ogen van een idealistische jonge soldaat. De film is ook 14 genomineerd voor de Oscars.