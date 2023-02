Amerikaanse duikboot uit WO II teruggevonden voor kust van Japan: "Eindelijk ken ik laatste rustplaats van mijn vader"

Voor de kust van Japan is het wrak teruggevonden van een Amerikaanse onderzeeër die al sinds de Tweede Wereldoorlog was vermist. De USS Albacore zou op 7 november 1944 zijn gezonken tijdens een patrouille nadat hij op een mijn was gevaren. Zeker 85 opvarenden lieten het leven. Nabestaanden zijn dankbaar dat ze eindelijk de laatste rustplaats kennen van hun familieleden aan boord.