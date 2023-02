Twee explosies in Antwerpen: gevel van woning in Berchem en van schoonheidssalon in Wilrijk beschadigd

De explosief vonden vanochtend vroeg plaats. De ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie zijn ter plaatse. Het is niet duidelijk of de twee incidenten verband houden met elkaar. Het is evenmin duidelijk of de beide ontploffingen een link hebben met het drugsmilieu in Antwerpen en de reeks bomaanslagen die in dat kader al zijn gepleegd.