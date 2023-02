Familie en vrienden nemen afscheid van doelman Arne Espeel (25) op veld van Winkel Sport: "Door jou heeft onze dochter ware liefde ontdekt"

Zijn allergrootste liefde was zijn vriendin Liselot. “Er zijn geen woorden voor hoe zot ik eigenlijk van je ben. Zijn het je lieve woorden of je humor? Ik denk dat ik vooral hield van de manier waarop je in het leven stond. Je maakte graag grote plannen."

"De toekomst was voor ons. Je wou een huisje, kindjes. Je zei altijd dat het leven veel te kort is en dat het voor je het weet gedaan kan zijn. En nu staan we hier. De toekomst is nu wit en leeg. Weet dat ik je nog ongelooflijk graag zie.” Ook de schoonouders en -broer van Arne hadden mooie woorden. “Door jou heeft onze dochter ware liefde ontdekt.”