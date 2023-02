Creatievelingen gaan aan de slag met gedumpte "Coming World Remember Me"-beeldjes in Wevelgem

In 2019 zagen enkele alerte parkwachters van het containerpark in Gullegem dat iemand 24 CWRM-beeldjes had gedumpt in een container. De beeldjes maakten deel uit van het landschapskunstwerk "Coming World Remember Me" van Koen Vanmechelen. Dat kunstwerk werd begin 2018 gebouwd op het provinciedomein de Palingbeek in Ieper en bestond uit 600.000 zelfgemaakte, unieke, maar identieke beeldjes.