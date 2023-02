Oud-rijkswachter Robert Beijer is terug in België, gerecht wil hem verhoren over Bende van Nijvel

Onderzoeksrechter Martine Michel, die met het onderzoek naar de Bende belast is, zal Beijer "de komende dagen" ondervragen. Daarvoor is nog geen datum vastgelegd.

Vorige maand werd Beijer aangehouden in Thailand. In de woning van Beijer werd door het Belgische gerecht gezocht naar elementen die hem aan de Bende van Nijvel kunnen linken. Daarmee is hij al vaak in verband gebracht, maar nooit is hij officieel in verdenking gesteld.