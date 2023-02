Landbouwers protesteren tegen bosaanplanting in Geetbets: "Nieuwe bossen zijn ok, maar niet op landbouwgrond"

Scholieren, leden en sympathisanten van Natuurpunt plantten zondag de laatste van 10.000 nieuwe bomen, die in de toekomst het Bos Van Hoen moeten vormen. Maar van de apotheose maakten ook landbouwers uit de streek gebruik om hun ongenoegen te uiten.

"We wilden deze mensen bewust maken van de onrust, die bij de landbouwers heerst over projecten als deze. Om de nieuwe bossen met elkaar te verbinden worden ook waardevolle landbouwgronden gebruikt. Zo raakt het areaal van de boeren versnipperd", zegt Huyck. "Bovendien stijgen de grondprijzen hier. Jonge boeren kunnen niet zoveel bieden als Natuurpunt. Daardoor raken ze steeds meer gronden kwijt. Dat willen we hier vandaag op een vreedzame manier in de verf zetten", aldus Huyck.