"Carnaval hier valt niet te beschrijven, dat moet je gewoon eens meemaken": veel sfeer en stoet van 37 wagens in de straten van Kaulille

Mark Reynkens uit Kaulille doet voor de laatste keer mee aan de carnavalstoet in het dorp. "Jammer genoeg is er geen opvolging verzekerd, daarom hebben we vandaag extra hard gevierd. Onze praalwagen is erg kleurrijk, net als onze kostuums. We hebben gekozen om onze laatste stoet met veel kleur te doen. Onze hechte groep kleurde vandaag fluoroze, blauw en oranje. De dames dragen een roos hoedje, de mannen een zwart hoedje met een roze band. Kleur is dus zeker aanwezig." Wat volgens hem het leukste is aan carnaval? "Het samenzijn. Samen voorbereiden, samen vieren, samen alles afbreken."