Opvangcentrum in Berlaar krijgt er vandaag tientallen containers bij, maar niet voor extra asielzoekers 

Tot nu toe sliepen de 200 alleenstaande mannen in stapelbedden in één grote hal. "Met de containers willen we die ruimte ontlasten", zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V). "Ik heb altijd gezegd dat die hallen niet geschikt zijn om mensen te laten verblijven. De containers bieden ten minste een beetje privacy. Zo vermijd je dat de vlam in de pan schiet, wat we twee weken geleden nog gezien hebben." Begin februari was er een zware vechtpartij in het opvangcentrum tussen Syriërs en Afghanen.