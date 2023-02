Wagen belandt in gracht in Damme, bestuurder ernstig gewond

De Citroën C3 Aircross reed rond 14.30 uur in de Oude Sluissedijk in de richting van Lapscheure. In een flauwe bocht naar links raakte de bestuurder rechts van de weg af en sukkelde in de gracht. De wagen reed een twintigtal meter verder door het ondiepe water voor hij tot stilstand kwam.

De bestuurder, een Bruggeling van 53 jaar, zat als enige in de wagen. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.