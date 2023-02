Fietssnelweg F2 van Gent naar Brussel krijgt eigen bedding van Dilbeek tot Brussel

De werken aan de F2 in Dilbeek starten ter hoogte van het station Sint-Martens-Bodegem en eindigen aan de gewestgrens, net voorbij het station van Groot-Bijgaarden. Dat station wordt ook een Hoppinpunt. "Door de spoorlijn te volgen, geniet de fietser van een veelal vlakke route met weinig gevaarlijk kruisend verkeer", stelt Marijn Struyf van de Werkvennootschap.

In de omgeving van de toekomstige fietssnelweg leven onder meer de hazelworm en de beschermde levendbarende hagedis. In overleg met het Agentschap Natuur en Bos werden de populaties reeds in kaart gebracht en verplaatst naar een veilig leefgebied vlakbij. Midden 2024 moet alles klaar zijn.