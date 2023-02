Gansrijden neemt hele weekend de Antwerpse poldergemeenten weer over: "Het is de klei die de polder samenhoudt"

"Het is het eerste jaar sinds de pandemie dat we terug mogen rijden op de Solftplaats (marktplaats van Berendrecht nvdr.)", glundert Tom Leyten, voorzitter van gansrijdersmaatschappij 'de Nieuwe Gans'. "De restricties zijn we vergeten. Dit weekend is ons weekend. Het gansrijden is de klei dat de polder samenhoudt." Iets dat Jef Van de Poel beaamt. "Het is een van de weinige momenten waarop zoveel streekbewoners buitenkomen. Het trekt zelfs mensen van ver daarbuiten aan."