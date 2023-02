Moet het Westen nog meer wapens leveren aan Oekraïne? En is er uitzicht op vrede? Antwoord op jouw vragen, na 1 jaar oorlog

Naast vele vragen over eventuele vredesonderhandelingen kregen we veel vragen binnen over de wapenlevering van het Westen aan Oekraïne. Moeten we de Oekraïners alles geven wat ze willen? Moeten we net stoppen met die leveringen? Of moeten we nog een aantal wapens - gevechtsvliegtuigen - achter de hand houden als afschrikkingsmiddel?

De Oekraïense Iryna vindt - vanzelfsprekend - dat meer wapens geleverd moeten worden aan haar land. Igor Luchko vreest echter dat het Westen met de wapens nog extra brandstof levert voor de wereldbrand die nu gaande is in Oekraïne. “Maar er is geen alternatief”, moet hij zuchtend toegeven.

De Gucht op zijn beurt zegt onomwonden dat Europa en de VS er op dit moment alle belang bij hebben om Oekraïne volop te steunen. Want, zo merkt De Gucht op, “dit is een Europese oorlog geworden”, die we niet meer mogen verliezen. “Als we verliezen, staat het Russische leger binnen een paar jaar in Moldavië en de Baltische staten.” Want, zo besluit De Gucht, “eigenlijk voeren ze oorlog voor Europa”.