Waar staan we na 1 jaar oorlog in Oekraïne en hoe gaat het verder? 

En daar wringt het schoentje volgens professor Quanten. "Het Westen zegt altijd dat Oekraïne de oorlog moet "winnen". We hebben ons heel sterk geëngageerd, dus kunnen ons geen nederlaag permitteren. Maar het is hoog tijd dat we uitspreken wat we dan bedoelen met "winnen". Voor Zelenski is het duidelijk: winnen betekent dat Oekraïne al het grondgebied terugwint op de Russen. Maar het zou heel goed kunnen dat Oekraïne erin kan slagen om maar een deel van het grondgebied terug te winnen."

"In Washington en Brussel weten ze ook dat een aanval van Oekraïne op de Donbas of de Krim heel gevoelig ligt bij de Russen, en dan zitten we in een ander verhaal, namelijk nucleaire escalatie. Veel Europese leiders zijn daar heel beducht voor, en stappen daarom niet uitgesproken mee in het verhaal dat Oekraïne volledig heroverd moet worden."