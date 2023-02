Protest in Brugge: Natuurgebied De Spie wordt bedrijventerrein

In 2017 werd De Spie in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) al op papier ingekleurd als bedrijfszone. Vorig jaar kende de provincie West-Vlaanderen de omgevingsvergunning toe. Tot ontsteltenis van, onder andere, Erik Ver Eecke van vzw Groen. “Het gaat om historisch waardevol poldergrasland, dat volgens mij zelfs beschermd zou moeten worden. Het gebied is 42 hectare groot. En daarom ook een belangrijke waterbuffer voor de streek als het fel regent. Dat bleek nog maar eens een aantal weken geleden, toen ongeveer de helft van het gebied onder water stond. Al dat water is nu in de bodem geïnfiltreerd.”