Fans Club Brugge en Cercle gaan op de vuist in café in Brugge: "Ze schoten zelfs een vuurpijl af"

Cafébaas Sander Dubbocage van café Bras was net vertrokken op reis, toen de rellen gebeurden in zijn café. "Mijn medewerkers lichtten mij in. En ik zag alles op de camerabeelden. Het was heel rustig en ineens begint daar iemand te duwen, te provoceren. En dat is precies een lopend vuurtje. Ineens begint er daar 10, 15 man tegen elkaar te duwen, te slaan en met barstoelen te gooien. Er was ook iemand te zien die met een vuurpijl in de richting van de tegenstanders gooide. Gelukkig is dat gewoon op een stoel gevallen en is de stoel wat gesmeuld."