Club Brugge-supporters trekken in stoet naar derby tegen Cercle, politie kan confrontatie verhinderen

De politie stond klaar met het waterkanon en kon verhinderen dat er een confrontatie kwam met Cercle-supporters op De Platse in Sint-Andries. Woordvoerder Lien Depoorter van de Brugse politie: "Vanaf de Sint-Baafskerk werd de groep door de politie begeleid. We hebben de groep ter hoogte van het vroegere café 't Putje afgeleid via de Robrecht van Vlaanderenstraat. Zo was er geen confrontatie met de Cercle-supporters."

Er zouden ook plannen geweest zijn om actie te voeren in de Lange Molenstraat, waar mensen wonen die bezwaar aantekenden tegen de bouw van een nieuw stadion. Maar van die plannen kwam voorlopig niets in huis.