Steffi Duyck uit Oostrozebeke kroont zich tot nieuwe wereldkampioen manillen

Hoewel Duyck in het verleden al eens tweede werd bij het jaarlijkse kampioenschap van haar thuisgemeente had ze niet verwacht wereldkampioen te worden. Ze schrok er gisteren ook van hoeveel belang gehecht wordt aan de titel. “Het moet nog wat bezinken, want ik merk dat het hier een big deal is”, zei ze in een eerste reactie aan Radio2 West-Vlaanderen.

Duyck leerde het kaartspel van haar grootmoeder en legt zowat wekelijks een kaartje, samen met haar vriend en twee vriendinnen. De winnares blijft bescheiden en zegt dat ze tijdens het WK vooral veel geluk heeft gehad. “Omdat ik niet zo’n durfal ben, heb ik redelijk veilig gespeeld”, zegt ze in een reactie. De winnares ging naar huis met een geldprijs van 1.000 euro gewonnen en een aantal prijzen in natura.