Woonunits vol hulpgoederen vertrokken vanuit Genk naar Turks rampgebied

"Je voelt duidelijk dat de Genkse gemeenschap dit heel belangrijk vindt", zegt hij. "Er wordt nog steeds heel veel ingezameld door onder andere de Turkse verenigingen. We hebben daar nu het voormalige gebouw van Bewel in Genk voor gebruikt. Op die manier proberen we als stad de juiste hulp naar het rampgebied te krijgen, ook door te communiceren met Turkije."

Genk heeft ook 3.000 euro gedoneerd aan het Rode Kruis. "Via het Consortium 12-12 hebben we daar nog eens 3.000 euro bovenop gedaan voor Turkije en Syrië. We kijken ook hoe we op logistiek gebied nog verder kunnen ondersteunen. Dit is allemaal te danken aan de inspanningen van Genkenaren van alle origines. Vanmiddag heerste er een groot verdriet, mensen voelen mee met de slachtoffers van de aardbeving en willen zoveel mogelijk helpen. Er heerst ongelofelijk veel solidariteit in heel Genk én Limburg", besluit de burgemeester.