150 medewerkers betuigen steun voor Plopsa in open brief

De tientallen ex-medewerkers spreken in hun klachten over vernedering, pesterijen en scheldpartijen. Daarbij wijzen ze naar de CEO van Plopsa, Steve Van den Kerkhof, als verantwoordelijke. Het bedrijf zou ook de rusttijden en vakantie niet respecteren. Maar daar reageren 150 medewerkers vol ongeloof op via een open brief.

Volgens hen gaat het om eenzijdige verhalen. "Plopsa bestaat 23 jaar en als je zonder filter deze verhalen los op elkaar gooit, krijg je uiteraard een aangepaste versie van de realiteit, klinkt het in de brief. "Het is op dat moment verleidelijk om zaken uit context te trekken of onwaarheden te vertellen. Elk verhaal heeft altijd twee zijden."



Moederbedrijf Studio 100 heeft na de klachten een onafhankelijk onderzoek besteld.