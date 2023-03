2 twintigers moeten naar gevangenis voor vechtpartijen in Westhoek

In diezelfde zomer van de gevechten op de Vis- en Kiekenmarkt, sloegen ze een twintigjarige in elkaar tijdens een fuif in het jeugdcentrum in Poperinge. "Die gasten kicken op geweld", vertelde de vader van het slachtoffer. "Onze zoon kwam thuis met een gescheurd hemd, verwondingen en véél ongeloof. We waren geschokt." Het stadbestuur besloot na het gevecht om extra bewakingscamera's te hangen in die omgeving.

"Het begon met een duw van die mannen, die uit waren op een vechtpartij. Mijn zoon probeerde op de grond een beschermende houding aan te nemen, maar kon niet voorkomen dat iemand hem nog tegen het hoofd trapte. Zinloos geweld is plezier voor hen. In Poperinge zijn we zulk zinloos geweld niet gewoon."