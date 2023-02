6.000 deelnemers voor Europese betoging tegen Iraanse regime

De demonstranten eisen onder meer dat Iraanse diplomaten worden teruggestuurd en dat de ambassades worden gesloten. Ze willen ook dat de Iraanse Revolutionaire Garde door Europa wordt erkend als terroristische organisatie.

Daarnaast roepen ze Europa op om geen uitleveringsverdragen meer met Iran te sluiten. België had tot vorig jaar zo'n uitleveringsverdrag, de Irandeal. In augustus 2022 heeft het Grondwettelijk Hof de Irandeal tijdelijk geschorst. Het is dus momenteel niet mogelijk dat België en Iran gevangenen uitleveren. Op 8 maart buigt het Grondwettelijk Hof zich weer over de kwestie. Dan zal een definitieve uitspraak volgen.