Aangepast reglement voor Westerstaketsel in Nieuwpoort: betalen om te vissen en geen barbecue meer

Wie vaak wil vissen, kan een jaarvergunning aanvragen voor 50 euro. Een vergunning voor een maand kost dan weer 20 euro. "Daarnaast mogen ook geen tenten meer opgesteld worden op het Westerstaketsel. Dat is dan vooral voor mensen die 's nachts gaan vissen. Ook barbecueën staan we niet meer toe, want we merkten dat het wel gebeurde", zegt Vandecasteele nog.