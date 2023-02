Carey of Kerry? Verkeerde winnares weerklinkt bij BAFTA's (maar misser haalt tv-uitzending niet)

Winnares Condon snelde het podium op alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Hoewel ze collega Kotsur even een tik gaf met het kaartje dat ze van hem kreeg, en waarop vermoedelijk haar naam prijkte.

"Oh mijn god, duizendmaal dank. Dit betekent zoveel", reageerde ze. Condon was duidelijk wel van haar melk, want ze bedankte plots spontaan haar familie, ... paarden en honden.



Achteraf noemde Condon de ervaring aan vakblad Variety "surrealistisch". "Het was net een black-out. Ik herinner me juist nog de jongens (van de cast) die naar me keken en zeiden "Sta op!"." In een reactie aan sensatieblad The Mirror had Condon het onverbloemd over een "what the fuck"-moment.