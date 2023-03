Oekraïense en vredesliederen op beiaard in Tienen om één jaar oorlog te herdenken

Op de wekelijkse markt van Tienen zullen morgen, dinsdag, tussen 10 uur en 11 uur Oekraïense liederen en vredesmelodieën te horen zijn op de beiaard. Het is een initiatief van beiaardier Luc Rombouts: “Ik wil deze week de aandacht vestigen op Oekraïne na één jaar oorlog door een uur lang Oekraïense en vredesliederen te spelen.”

Luc doet dit niet alleen: “Tijdens de eerste dagen van de oorlog speelde een beiaardier uit Kiev melodieën vanuit een shelter. Die heeft ze doorgestuurd naar de internationale beiaardgemeenschap en deze zal ik dus ook spelen.”

Op vrijdag speelt Luc Rombouts ook in Leuven, dat doet hij tegelijkertijd met de beiaardier in Kiev. Op Facebook zal te zien zijn in een livestream hoe ze gezamenlijk spelen.