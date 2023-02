Een carpoolrit om nooit te vergeten: belleman uit Geraardsbergen is in 1985 onterecht in verband gebracht met Bende van Nijvel

Op een doodgewone werkdag in 1985 beleefde Pieter Pools de schrik van z'n leven. Vandaag kan de belleman van Geraardsbergen er best om lachen, maar toen liet alles wel een diepe indruk na.

"Een dag nadat de Bende van Nijvel een overval had gepleegd op de Delhaize in Aalst trok ik naar het werk. Wij carpoolden toen elke dag met enkele collega's, maar eentje was wat later."

"Dus stonden wij op een parking in Voorde te wachten. Daar had iemand uit de buurt ons opgemerkt hoorden we achteraf. Blijkbaar vond die persoon onze donkere auto verdacht. Die dacht dat mijn collega die voorin zat De Reus van de Bende van Nijvel was."