Bezemdans en ajuinworp zijn hoogtepunten op dag 2 van Aalst Carnaval: "Kippenvelmoment"

Carnavalist Lieven, van groep De Saazers was dit jaar de gelukkige. "Het is pas de eerste keer dat ik de ajuinworp mee maak en het was meteen raak. Het was alsof het voorbestemd was. Het snoepje kwam mij recht tegemoet, ik heb er geen "effort" voor moeten doen."

"Waarom het pas mijn eerste ajuinworp was? Meestal lig ik op dit moment nog in bed, mijn roes uit te slapen. Vannacht was het 3 uur, normaal liggen we pas tegen 7 uur 's morgens in bed. We zijn hier vanmiddag met de buren. Het juweel zal eens bij iedereen op de schouw mogen staan."