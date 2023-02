Amerikaanse president Joe Biden op verrassingsbezoek in Oekraïense hoofdstad Kiev

Vier dagen voor de eerste "verjaardag" van de Russische invasie in Oekraïne is de Amerikaanse president Biden in Kiev om zijn steun te betuigen aan zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski. Het is de eerste keer dat Biden een bezoek brengt aan Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie.

Het Witte Huis kon het verrassingsbezoek goed stil houden, maar helemaal onverwacht is het niet. Biden wordt morgen in de Poolse hoofdstad Warschau verwacht. Hij zal daar een toespraak houden, voornamelijk over de oorlog in Oekraïne. Met die kennis werd al gespeculeerd of de president zijn Oekraïense collega in Polen zou ontmoeten of daarentegen een verrassingsbezoek aan Kiev zou inplannen. Het is dus dat laatste geworden.



Enkele beelden die op sociale media circuleren: