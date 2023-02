"Het nieuwe Duitsland in de EU van de toekomst": Joe Biden is in Polen, voor tweede keer in een jaar

De Amerikaanse president Joe Biden passeerde eerst nog langs Kiev in Oekraïne. Onverwacht, want er werd eerst enkel gecommuniceerd dat hij naar Polen zou gaan. Daar zal hij samenzitten met de Poolse president Andrzej Duda en een toespraak houden "tot de Poolse natie". De timing van het bezoek is niet toevallig, want over enkele dagen is het een jaar geleden dat Rusland binnenviel in Oekraïne.