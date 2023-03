Brussels Lichtfestival lokte voorbije vier dagen 400.000 bezoekers

In totaal konden de kijklustigen de voorbije vier dagen een dertigtal installaties in drie Brussels wijken ontdekken. De Europese wijk rond het Jubelpark, de Koningswijk rond de Kunstberg en de wijk rond de Sint-Servaaskerk in de gemeente Schaarbeek werden kleurrijk en feeëriek verlicht. Het was de eerste keer dat Schaarbeek zich aansloot bij het festival. Deze editie was er ook een uitgebreid nevenprogramma waarbij verschillende musea speciaal nocturnes hielden.

In vier dagen, van donderdag 16 tot zondag 19 februari, lokte Bright Brussel 400.000 bezoekers naar de hoofdstad. Zij ontdekten kunstinstallaties die focusten op duurzaamheid, of die de groene parken en architecturale parels in de hoofdstad in de kijker zetten. Het lichtfestival was ook onderdeel van het Art Nouveau-jaar dat momenteel loopt in Brussel.

Bright Brussel keert in 2024 terug voor haar achtste editie. Die zal plaatsvinden van 15 tot 18 februari.