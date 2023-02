Burgemeester D'Haese trekt besluit in: moskee in Aalst mag opnieuw volledig open

De moskee aan de Fritz De Wolfkaai in Aalst mag vrijdag opnieuw volledig open. De burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese, heeft het burgemeestersbesluit om de moskee te sluiten, ingetrokken. D'Haese had de moskee laten sluiten, omwille van de brandveiligheid. Maar de moskee is vrijdag een spoedprocedure begonnen, waardoor D'Haese beslist heeft om het besluit in te trekken: "Ik heb geen zin in juridische of communicatieve spelletjes"