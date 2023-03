Carnavalsstoet van België naar Nederland: van Vroenhoven naar Wolder

Op enkele meters van de grens met Nederland, nog net in België, staat er een tafeltje met daarop een fles borrel en een airfryer met daarin frikandellen. "We wonen hier nu 23 jaar en zo lang als we hier wonen, hebben we dit altijd gedaan. We drinken wat en maken veel plezier", zegt Marjan de Greef. "Dit is de enige optocht in de hele wereld die grensoverschrijdend is en dat is gewoon geweldig." Ze woont op enkele meters van het bord dat aangeeft dat je vanuit Maastricht Vlaanderen binnenrijdt. Al noemt ze het zelf geen grens. "Limburg is gewoon 1 provincie, grensoverschrijdend."