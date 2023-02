Vrede forceren of wapens leveren aan Rusland: welke rol neemt China op in de oorlog in Oekraïne?

Hoe oprecht is de vredesboodschap die China de wereld lijkt in te sturen? Wat China nu doet, is eigenlijk wat de wereld, met name het Westen, al van bij het begin van de oorlog van China verwachtte, legt Chinakenner Veerle De Vos uit in het Radio 1-programma "De wereld vandaag": een politieke oplossing zoeken, omdat de Chinese president zowat de enige is naar wie Poetin nog luistert. "Maar China heeft dat niet gedaan. De Chinezen varen wel bij de oorlog." Onder meer door aan een voordelige prijs energie uit Rusland op te kopen, nu die niet meer naar Europa gaat.

China had echter verwacht dat het Westen minder eensgezind zou zijn en merkt nu dat de oorlog langer kan duren dan het had gedacht en een lange oorlog is ook voor China nadelig. "China is een pragmatisch land, het is altijd op zoek naar de beste oplossing voor zichzelf", weet De Vos. "Daarom dringt het meer en meer aan op een politieke oplossing en zegt het ook dat het daar zelf aan wil meewerken."